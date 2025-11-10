Comissario Ricciardi 3 | tutte le anticipazioni delle nuove puntate

anticipazioni della terza stagione di il commissario ricciardi. La terza stagione della serie Il Commissario Ricciardi è in programmazione a partire dal 10 novembre 2025. Composta da quattro episodi, questa nuova serie vede Lino Guanciale nel ruolo del protagonista e un cast di attori di rilievo, tra cui Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti e altri. La produzione di Rai Fiction e Clemart srl offre un mix di narrativa avvincente e ambientazioni storiche, con la possibilità di seguire gli episodi anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni vengono aggiornate settimanalmente, offrendo un quadro dettagliato di ogni puntata e dei principali sviluppi della trama. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

