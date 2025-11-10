Come un data breach ha svelato l’arsenale cibernetico della Cina

Chi di hacking ferisce, di hacking perisce. Negli ultimi giorni, Knownsec, una delle società di punta del settore infosec in Cina, è stata oggetto di un attacco informatico che ha portato al furto e alla diffusione di oltre 12.000 documenti classificati. I file contenevano informazioni su armi cibernetiche, strumenti di hacking interni e liste di obiettivi globali. Il materiale è stato inizialmente pubblicato su GitHub, per poi essere rimosso per violazione di privacy. L’architettura di Knownsec Fondata nel 2007, Knownsec è oggi un pilastro dell’ecosistema di cybersicurezza cinese, grazie anche a un investimento strategico del gigante tecnologico Tencent nel 2015. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come un data breach ha svelato l’arsenale cibernetico della Cina

