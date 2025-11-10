Come un data breach ha svelato l’arsenale cibernetico della Cina

Formiche.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi di hacking ferisce, di hacking perisce. Negli ultimi giorni, Knownsec, una delle società di punta del settore infosec in Cina, è stata oggetto di un attacco informatico che ha portato al furto e alla diffusione di oltre 12.000 documenti classificati. I file contenevano informazioni su armi cibernetiche, strumenti di hacking interni e liste di obiettivi globali. Il materiale è stato inizialmente pubblicato su GitHub, per poi essere rimosso per violazione di privacy. L’architettura di Knownsec  Fondata nel 2007, Knownsec è oggi un pilastro dell’ecosistema di cybersicurezza cinese, grazie anche a un investimento strategico del gigante tecnologico Tencent nel 2015. 🔗 Leggi su Formiche.net

