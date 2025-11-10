come guardare la diretta del red carpet del gq men of the year 2025

Preparati a festeggiare come se fosse il 1995. Per il 30º anniversario del Men of the Year di GQ, celebriamo le star e i trendsetter che hanno plasmato la nostra cultura con una festa esclusiva – come facciamo ogni anno – riportando tutto alle origini, quando la nostra celebrazione annuale è nata. Quando GQ prenderà possesso dello storico Chateau Marmont di Los Angeles, lo farà con un dress code da Red Carpet anni ’90 di Hollywood. (Dopotutto, quest’anno ha dimostrato che gli anni ’90 e 2000 non se ne sono mai davvero andati: le infradito hanno dominato l’estate, i pantaloni a vita bassa sono tornati di moda e i polo preppy sono di nuovo un must. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

