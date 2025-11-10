Come finisce Makari 4 la spiegazione finale | il bacio di Saverio e Michela
Come finisce Makari 4, la quarta stagione. L’ultima puntata di Makari 4 intitolata La magna via è tratta dall’omonimo romanzo di Gaetano Savatteri. Il protagonista è sempre Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, scrittore e investigatore nell’affascinante isola siciliana. Saverio si trova diviso tra cuore e mistero: deve risolvere un nuovo caso di omicidio mentre affronta i dilemmi sentimentali tra Suleima e Michela e l’amore per sua figlia Arianna. Ma come finisce Makari 4? Ecco la spiegazione finale della quarta stagione e il riassunto dell’ultima puntata. Makari 4 riassunto ultima puntata. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Argomenti simili trattati di recente
Finisce la prima puntata di Makari 4, cosa ne pensate. Vi è piaciuta ? Ci mette sempre di buon umore il mondo di Saverio Lamanna in compagnia dell’inseparabile amico Piccionello. Un mix autentico di comicità e giallo con un’ambientazione mozzafiato nel - facebook.com Vai su Facebook
Makari 4, come finisce la serie e le ipotesi sulla quinta stagione (dopo il flop) - L’appuntamento è per questa sera con l'ultima puntata della quarta stagione di Makari 4, l’amata fiction con Claudio Gioè: scopriamo di più. Secondo libero.it
Stasera finisce Makari 4: tutte le anticipazioni dell’ultima puntata e i dubbi sul futuro della serie - Tutte le anticipazioni del finale di stagione di Makari 4: ci sarà la quinta? Riporta style.corriere.it
Come finisce Makari 4? Anticipazioni ultima puntata 9 novembre 2025/ Scelta drastica per Saverio! - Come finisce Makari 4 anticipazioni ultima puntata in onda il 9 novembre 2025 su Rai Uno: Saverio Lamanna deve sciogliere le riserve in ... Segnala ilsussidiario.net