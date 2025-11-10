Come elizabeth olsen può ancora realizzare la sua storia dei sogni di scarlet witch dopo le recenti dichiarazioni nell mcu

Jumptheshark.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Marvel Cinematic Universe sta valutando una strategia innovativa per integrare una delle storie più iconiche di Scarlet Witch, creando un collegamento diretto con il complesso universo degli X-Men. La possibilità di portare sul grande schermo la celebre storyline House of M rappresenta un’opportunità unica per espandere le narrazioni e approfondire l’evoluzione del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen. In questo contesto, si analizza come il franchising possa sfruttare gli avvenimenti presenti nel multiverso e le recenti operazioni di ristrutturazione dell’universo Marvel. il ritorno dei mutanti e il possibile sbarco degli x-men nel mcu. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

