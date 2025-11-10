Colleferro in scena lo spettacolo Il Commissario Daltonico e la Testimone Scomoda di Icaro Azzurro
Il?????????? il sipario del Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si apre sulla produzione teatrale di Icaro Azzurro “Il Commissario Daltonico e la Testimone Scomoda”.Durante una rappresentazione teatrale, il commissario Daltonico irrompe sul palco, tra lo stupore generale, intenzionato ad. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
