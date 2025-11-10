Colle | prospettiva Ue per pace Balcani

12.03 A 50 anni dal Trattato di Osimo, che ufficializzò il confine italo-jugoslavo nell'area del 'Territorio libero di Trieste', il Presidente Mattarella ricorda: "L'apporto italiano a fare dei Balcani una terra di pace è un impulso" a superare "contrapposizioni e tensioni tuttora presenti nell'area facendo prevalere i processi di stabilizzazione e prospettiva europea" per ogni partner. "L'orizzonte di pace e prosperità sarà rafforzato dal ricongiungimento dei Paesi balcanici, con Italia, Slovenia e Croazia, alla piattaforma di valori Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it