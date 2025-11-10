Colle | prospettiva Ue per pace Balcani
12.03 A 50 anni dal Trattato di Osimo, che ufficializzò il confine italo-jugoslavo nell'area del 'Territorio libero di Trieste', il Presidente Mattarella ricorda: "L'apporto italiano a fare dei Balcani una terra di pace è un impulso" a superare "contrapposizioni e tensioni tuttora presenti nell'area facendo prevalere i processi di stabilizzazione e prospettiva europea" per ogni partner. "L'orizzonte di pace e prosperità sarà rafforzato dal ricongiungimento dei Paesi balcanici, con Italia, Slovenia e Croazia, alla piattaforma di valori Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Ungheria: veto all’adesione Ue dell’Ucraina, ma sostegno aperto a Balcani, Georgia e Moldova - L'Ungheria si oppone all'adesione dell'Ucraina all'Ue, minacciando il veto, ma Budapest non è del tutto contraria all'allargamento dell'Unione europea: il primo ministro Orbán sostiene i Balcani occid ... Si legge su it.euronews.com
Ue-Balcani: via libera a nuovi finanziamenti per Albania, Montenegro e Macedonia del Nord - Via libera dalla Commissione europea oggi a finanziamenti per Albania, Montenegro e Macedonia del Nord nell’ambito del Piano di crescita dell’Ue per i Balcani occidentali in ragione delle ... Segnala agensir.it
Tajani, i Balcani occidentali nella Ue per rafforzare Europa - "L'integrazione europea è un disegno incompleto senza la 'riunificazione' della regione balcanica occidentale con la famiglia europea: "il loro ingresso nella Ue rafforzerà tutta l'Europa". Da ansa.it