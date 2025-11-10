Cnel | Renzi ' oggi deposito riforma costituzionale per l' abolizione'
Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Inutile riaprire la pagina del referendum costituzionale 2016. Ma visto che tutti a parole concordano sull'inutilità del Cnel (per non parlare dello stipendio di Brunetta), io oggi presento questa modifica costituzionale e la deposito in aula. Se la Meloni vuole può farla firmare e con la rapidità con cui ha approvato la riforma costituzionale sulla giustizia può fare una cosa molto più semplice e che taglia i primi sprechi". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews lanciando la petizione online 'Aboliamo il Cnel'. "La Meloni oggi fa la moralizzatrice contro l'aumento dello stipendio di Brunetta ma perché nessuno ricorda che quello stipendio lo ha previsto lei? Con noi il Presidente del Cnel non aveva stipendio e lei lo ha messo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
