Clima al via la Cop30 in Brasile

19.00 Fino al 21 novembre 50.000 partecipanti alla Cop30 riuniti a Belém, in Brasile, con la foresta pluviale al centro della loro missione di impedire il collasso della cooperazione globale sul clima.Il presidente Lula ha ribadito che "è il momento di sconfiggere i negazionisti". Tra le novità del vertice: il fondo per la conservazione delle foreste tropicali, sottoscritto da più di 50 Paesi per oltre 5 miliardi. I nodi: roadmap climatica, finanza e combustibili fossili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Oggi inizia in Brasile la Cop30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Sempre oggi, ricordiamo i 30 anni dalla brutale esecuzione dei "nove ogoni", un gruppo di ambientalisti di cui faceva parte anche Ken Saro Wiwa, che cercavano di proteggere il Delt - facebook.com Vai su Facebook

La conferenza sul clima (Cop30) di Bélem in tre numeri e un grafico - X Vai su X

Al via la COP30 a Belem, in gioco la cooperazione globale sul clima - 000 partecipanti alla Conferenza Onu sul clima al via in Brasile avranno due settimane per portare a termine un compito gravoso: evitare il totale collasso della ... Riporta libero.it

COP30 in Brasile, al via tra scetticismo e basse aspettative la conferenza sul clima: a Belém assenti Usa, Cina e India - È iniziata oggi in Brasile la COP30, l’annuale conferenza internazionale sul clima che comprende i 200 Paesi ed entità che hanno firmato l’accordo sul clima delle Nazioni Unite del 1992. Secondo msn.com

Cop30 al via in Brasile, Lula: “È il momento di sconfiggere i negazionisti” - Il presidente brasiliano ha detto che “se quanti fanno la guerra fossero qui a questa Cop, si renderebbero conto che è molto più economico investire 1,3 miliardi per porre fine al problema climatico p ... Lo riporta tg24.sky.it