Lui, un 61enne, avrebbe concordato con la titolare del centro estetico un trattamento di manicure e di pedicure. Poi sarebbe entrato dentro la cabina insieme a una giovane cinese che stava facendo uno stages scolastico dentro l’attività. Qui il cliente, residente in città, avrebbe perso la testa: con un gesto molto rapido, mentre la giovane gli dava le spalle, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali, allungando le mani per palpeggiarle le parti intime. Per quest’episodio, datato 30 ottobre 2024, figura imputato un 61enne per l’accusa di violenza sessuale con le aggravanti di aver approfittato del trattamento estetico richiesto e di essersi trovato solo dentro la cabina con la ragazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cliente perde la testa al centro estetico. Palpeggia la stagista, 61enne nei guai