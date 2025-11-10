Clandestini fuori controllo
Servizio di «Fuori dal coro» mostra com’è facile arrivare in Italia: aziende compiacenti richiedono stranieri, un connazionale li sceglie e si fa pagare migliaia di euro dall’extracomunitario che, una volta qua, gira incontrollato. Libero di delinquere, come accade ogni giorno. Il Pd in Emilia Romagna chiede più migranti, ma non vuole più curare chi viene dal Sud. Non c’è il due senza il tre e infatti siamo alla terza violenza consecutiva a opera di clandestini. Prima una modella aggredita sul treno tra la Brianza e Milano, un assalto che solo la pronta reazione della ragazza ha evitato si trasformasse in qualche cosa di peggio. 🔗 Leggi su Laverita.info
Migliaia di clandestini entrano in Italia comprando finti permessi di lavoro ma pii non vengono qui per lavorare. Molti pagano per comprare il nulla osta e noi ve ne mostriamo uno comprato da un immigrato del Pakistan presso un'azienda modenese.
Fuori adesso ! Il nuovo singolo di Peppe Migliaccio Ammore Clandestino...Brano intenso che racconta un amore da nascondere.
Trento, circoncisioni clandestine su bambini: arrestato un medico - Circoncisioni su bambini, anestetici somministrati senza controllo e un ambulatorio improvvisato nel cuore del Trentino.