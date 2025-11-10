Clamoroso Mancini è fatta | firma fino a maggio 2026

Roberto Mancini è pronto a una nuova sfida. Dopo l’esperienza poco fortunata sulla panchina dell’Arabia Saudita, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ripartirà dal Qatar, dove è ormai tutto fatto per il suo approdo all’ Al Sadd. Il tecnico marchigiano firmerà un contratto fino a maggio 2026, pronto a rilanciarsi nel club più vincente del Paese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mancini potrebbe essere a Doha già a metà settimana per la firma ufficiale e la presentazione alla stampa. Mancini sceglie il Qatar: sì al progetto Al Sadd. Contattato dagli emiri già da diverse settimane, il “Mancio” aveva inizialmente deciso di prendersi del tempo, sperando in una chiamata da parte di qualche club di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it