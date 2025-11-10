Cinque anni con 2.055 ragni violino in casa | l'incredibile storia di una famiglia del Kansas

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per oltre cinque anni una famiglia del Kansas ha convissuto senza saperlo con oltre 2.000 ragni violino in casa senza mai essere morsa. I morsi di ragno violino sono pericolosi, ma spesso l'attenzione e la paura per questi aracnidi è incredibilmente sproporzionata rispetto ai rischi reali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cinque anni 2055 ragniCinque anni con 2.055 ragni violino in casa: l’incredibile storia di una famiglia del Kansas - Per oltre cinque anni una famiglia del Kansas ha convissuto senza saperlo con oltre 2. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cinque Anni 2055 Ragni