Cinquant' anni fa Patti Smith sciolse le redini del rock’n’roll proiettandosi nel futuro con Horses

L'album d'esordio dell'artista è considerato uno dei dischi seminali del punk, ma c'è anche tanta poesia e una devozione verso i grandi artisti rock del passato. 🔗 Leggi su Wired.it

