Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Giuli può incontrare chiunque desideri nel mondo del cinema, e questo è certamente un fatto positivo. Certo spiace non vi fossero i rappresentanti delle maestranze, che più di ogni altro hanno pagato la confusione e la crisi di questi mesi. Tuttavia, se alle parole e agli incontri non seguono atti concreti, tutto rischia di ridursi a una presa in giro". Così in una nota il deputato democratico componente della commissione cultura della Camera, Matteo Orfini. "Il Governo è uno, ministero della cultura e dell'economia fanno parte dello stesso esecutivo e hanno deliberato un taglio che produrrà un disastro per una filiera industriale strategica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinema: Pd, 'Giuli non prenda in giro settore e pretenda ripristino fondi in manovra'