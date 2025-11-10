Cile la guerra elettorale è tutta a destra

Tra una settimana i cileni dovranno, obbligatoriamente, scegliere un nuovo presidente. Per la prima volta nella storia del Sudamerica, il voto in Cile è obbligatorio, con iscrizione automatica. Con questa misura, che costringe tutti gli elettori ad andare alle urne, si cerca di spingere gli indecisi o scontenti a votare. I sondaggi sostengono il vantaggio dei candidati della destra, che sono almeno tre: il rappresentante dell’estrema destra José Antonio Kast del Partito Repubblicano (che ha il consenso più alto ad oggi), Evelyn Matthei della coalizione di centrodestra Chile Vamos e Johannes Kaiser del Partito Nazionale Libertario. 🔗 Leggi su Formiche.net

