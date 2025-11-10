CIA incontra con l’on Edmondo Cirielli | dalla crisi idrica alla questione della fauna selvatica

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto oggi, presso la sede regionale della CIA Agricoltori Italiani Campania, l’incontro con l’on. Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania per la coalizione di centrodestra.A fare gli onori di casa sono stati il commissario regionale della CIA Campania, Carmine Fusco, e il direttore regionale, Corrado Franci, che hanno illustrato al vice ministro Cirielli le principali criticità che affliggono l’agricoltura campana: dalla crisi idrica alla questione della fauna selvatica, fino alla necessità di semplificare gli adempimenti burocratici che pesano sulle imprese agricole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it