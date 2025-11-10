Intervistato dal noto sito wrestlingheadlines.com, “The Wildcat” Chris Harris ha parlato del suo ultimo stint avuto in TNA fino a questo momento. Dopo una breve run nel 2011, è comparso nel 2021 per essere presente di fronte al match numero 1000 nella compagnia di James Storm. Successivamente ha dato vita alla reunion degli American Most Wanted, storica stable formata appunto con Storm, tra il 2022 e 2023. “Abbiamo avuto una piccola esposizione televisiva, ma l’importante è che le persone sappiamo che gli AMW ci sono li fuori. Io e Storm abbiamo avuto diversi match e ingaggi in quel periodo, ma i momenti migliori restano in TNA, è il luogo in cui mi sento a cassa, il posto che mi ha reso ciò che sono. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Chris Harris: "La TNA è casa mia, mi ha reso ciò che sono oggi"