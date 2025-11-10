Choc nel Rione Rosso Maiardi si dimette | Percorso entusiasmante mi serve tempo per me

Pochi giorni fa, a sorpresa, sono arrivate le dimissioni del capo del Rione Rosso, Gian Luca Maiardi. Maiardi, 51 anni è stato il sesto capo rione della storia del Rosso e ricopriva questo delicato ruolo dal 2017 ed era al sue terzo mandato, incarico iniziato due anni fa. Nel 2026 in autunno sono previste le elezioni in tutti i Rioni e nel Gruppo Municipale. Da ricordare che nel 2025 il Rione Rosso ha vinto la gara della coppia della botte sbandieratori e del miglioree tamburino, ma ha collezionato due ultimi posti al Palio e alla Bigorda. Prossimamente saranno indette le elezioni per eleggere il nuovo capo rione e il nuovo direttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

