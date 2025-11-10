Chivu urla Gasp incendia Conte disfa | l' impronta degli allenatori sul ribaltone in Serie A

L'impatto del nuovo tecnico giallorosso stupisce, l'Inter ha cambiato atteggiamento rispetto alla Champions. L'ultima uscita del tecnico del Napoli, invece, preoccupa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu urla, Gasp incendia, Conte disfa: l'impronta degli allenatori sul ribaltone in Serie A

Approfondisci con queste news

Dopo il bellissimo gol di @zielu_94 disegnato dal maestro @bochicchio.franco l'#inter si è un po' spenta. Gran lavoro e urla di #Chivu per ricaricarla, stasera troppo importante #interlazio #avvistato #inter #barzatv - facebook.com Vai su Facebook

Chivu: “Gasp un innovatore. Ci divertivamo con lui all’Inter, ma i risultati non arrivarono” - Un confronto generazionale, ma soprattutto una tappa di un percorso per la sua Inter, reduce da cinque vittorie di fila e ora pronta all’esame contro la Roma capolista (un po’ a sorpresa). Si legge su repubblica.it

Stramaccioni: "Chivu e Gasp hanno già dato un'impronta a Inter e Roma. La chiave sarà Calha" - “Una incrocio speciale, con tanti amici in campo e fuori – racconta l’ex tecnico nerazzurro partito dalle giovanili giallorosse, oggi talent per Dazn ... Riporta gazzetta.it

Roma-Inter da “amarcord“. Chivu e Gasp, miele e fiele - Di chi ha ricordi benevoli dei trascorsi giallorossi, Cristian Chivu, alla prima volta all’Olimpico da allenatore avversario. Scrive ilgiorno.it