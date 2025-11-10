Chivu | Mi è piaciuta la voglia di dominare Il derby? Ci penseremo più avanti

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal sorriso di Lautaro agli elogi ai suoi non titolari indispensabili: l'allenatore nerazzurro analizza il 2-0 sulla Lazio dalla vetta della classifica e guarda avanti con fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

