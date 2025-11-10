di Dario Bartolucci Chivu Inter, successo pesante contro la Lazio: Lautaro e Bonny firmano il sorpasso su Napoli e Milan in campionato. L’ Inter continua a correre. La squadra di Cristian Chivu, come confermato da Tuttosport, ha superato con autorità la Lazio a San Siro, conquistando tre punti che la riportano in vetta alla classifica, a pari merito con la Roma. Una vittoria dal peso specifico enorme, perché consente ai nerazzurri di allungare sul Milan e di sorpassare il Napoli, confermando il loro momento di forma straordinario. La partita si è decisa con un lampo di Lautaro Martinez e il sigillo nel finale di Ange-Yoan Bonny, autore del gol che ha chiuso il match e scatenato l’entusiasmo di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu Inter, vola la squadra del tecnico rumeno: Lazio ko e primo posto condiviso con la Roma!