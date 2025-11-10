Chivu Inter vola la squadra del tecnico rumeno | Lazio ko e primo posto condiviso con la Roma!
di Dario Bartolucci Chivu Inter, successo pesante contro la Lazio: Lautaro e Bonny firmano il sorpasso su Napoli e Milan in campionato. L’ Inter continua a correre. La squadra di Cristian Chivu, come confermato da Tuttosport, ha superato con autorità la Lazio a San Siro, conquistando tre punti che la riportano in vetta alla classifica, a pari merito con la Roma. Una vittoria dal peso specifico enorme, perché consente ai nerazzurri di allungare sul Milan e di sorpassare il Napoli, confermando il loro momento di forma straordinario. La partita si è decisa con un lampo di Lautaro Martinez e il sigillo nel finale di Ange-Yoan Bonny, autore del gol che ha chiuso il match e scatenato l’entusiasmo di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Bastoni è Arsenio Lupin, Chivu come un Frecciarossa: pagelle Inter-Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Saint-Gilloise-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu con Esposito e Lautaro. C'è Zielinski - X Vai su X
La "Chivu dance" fa impazzire i tifosi dell'Inter sui social: le sue esultanze diventando virali - I tifosi dell' Inter, che hanno visto la propria squadra, arrivati alla sosta di novembre, al primo posto condiviso con la Roma con 24 punti, sono sempre più ... Si legge su msn.com
Inter, mentalità Chivu: “Ho coinvolto tutti senza gerarchie. Una squadra lo vede ed apprezza” - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare il ... tuttonapoli.net scrive
?? Chivu ruggisce, Gasp vola e Conte crolla: IMPATTO ?? Serie A RIBALTATA! | OneFootball - Il risultato è una vittoria decisa, maturata grazie all’intensità del pressing e a un Lautaro ritrovato, tornato a esultare dopo oltre un mese di digiuno. Riporta onefootball.com