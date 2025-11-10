Chivu dopo Inter Lazio | Mi è piaciuto l’approccio Lautaro trascina il gruppo Ma sul primato in classifica reagisce così…

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro la Lazio in Serie A 202526. Ecco le sue dichiarazioni. Intervenuto a DAZN dopo Inter Lazio, il tecnico Cristian Chivu ha analizzato così la vittoria per 2-0 dei nerazzurri. Ecco cosa ha detto. QUI: Risultati Serie A: gli aggiornamenti QUI: Classifica Serie A: la posizione della Juve LAUTARO – « E’ la conseguenza del duro lavoro che sta facendo e di cosa mette a disposizione del gruppo. I gol arrivano quando sei sereno, sei consapevole di essere un leader. La serenità deve averla sempre, deve sorridere un po’ di più ed essere consapevole del cuore che mette per questa squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

