Chivu a Dazn | Lautaro? I gol arrivano quando sei sereno è un piacere allenarlo! Sono soddisfatto Derby da primo? Rispondo così
L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro la Lazio. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Lazio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo ottenuto per 2 a 0, che è valso il primo posto in classifica in compagnia della Roma. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. LAUTARO – « E' la conseguenza del duro lavoro che sta facendo e di cosa mette a disposizione del gruppo. I gol arrivano quando sei sereno, sei consapevole di essere un leader. La serenità deve averla sempre, deve sorridere un po' di più ed essere consapevole del cuore che mette per questa squadra.
