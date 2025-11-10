Chivu a Dazn dopo Inter Lazio spiega | Orgoglioso del gruppo Lautaro è il nostro leader Mi è piaciuto l’approccio Stasera farò questo

Calcionews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu dopo Inter Lazio si spiega: il tecnico dei nerazzurri ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 contro i biancocelesti Dopo il successo casalingo contro la Lazio, Cristian Chivu ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi uomini. L’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martínez e Sucic, resta al primo posto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

chivu a dazn dopo inter lazio spiega orgoglioso del gruppo lautaro 232 il nostro leader mi 232 piaciuto l8217approccio stasera far242 questo

© Calcionews24.com - Chivu a Dazn dopo Inter Lazio spiega: «Orgoglioso del gruppo, Lautaro è il nostro leader. Mi è piaciuto l’approccio. Stasera farò questo»

Approfondisci con queste news

chivu dazn dopo interInter, Chivu dopo la Lazio: "Ottimo approccio, se Lautaro è sereno i gol arrivano" - Al termine della sfida con la Lazio, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato così il successo dei nerazzurri a Dazn. msn.com scrive

chivu dazn dopo interChivu: “Ancora grandi margini di miglioramento”, poi le risposte imperdibili su Lautaro e sul derby - partita dopo la vittoria della sua Inter sulla Lazio. Da spaziointer.it

chivu dazn dopo interInter, Chivu: "La Lazio poteva metterci in difficoltà ma abbiamo capito cosa portare in campo" - Cristian Chivu, mister del club nerazzurro, si è espresso ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter- Come scrive laziopress.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Dazn Dopo Inter