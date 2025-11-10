Chiariello durissimo con Conte | Tutta colpa sua In un aspetto va in difficoltà da sempre

La pesante sconfitta del Napoli contro il Bologna ha scatenato forti reazioni. Tra le più dure c'è quella di Umberto Chiariello, che ai microfoni della sua consueta analisi per Canale 21 non ha risparmiato critiche ad Antonio Conte. Il giornalista ha messo in discussione la gestione del gruppo e le parole dell'allenatore dopo la partita, individuando proprio in lui il principale responsabile del momento negativo. Chiariello: "Il colpevole è Conte". Chiariello ha commentato senza mezzi termini le dichiarazioni rilasciate da Conte nel post-partita, dove l'allenatore aveva parlato di un confronto con la società.

