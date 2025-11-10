Vince il prestigioso premio Ineos Awards Chiara Ialuna. Montecatinese doc, ha conseguito a Pisa la laurea magistrale in ingegneria chimica e ha partecipato al bando Ineos, portandosi a casa uno dei due premi messi in palio, entrambi di 1500 euro. All’ateneo di Pisa il 31 ottobre si è svolta la cerimonia di premiazione. Un’iniziativa che celebra l’eccellenza della ricerca dei giovani laureati in chimica e ingegneria chimica. Giunto alla sua terza edizione italiana, il premio nasce dalla collaborazione tra Ineos Manufacturing Italia e Inovyn Produzione Italia, due società del gruppo Ineos, leader globale nel settore delle specialità chimiche e delle poliolefine, con sede e impianti produttivi nel polo industriale di Rosignano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiara Ialuna premiata: "Il mio progetto green"