Chi sono i due imprenditori aretini dispersi con l’elicottero tra Marche e Toscana | ricerche in corso

L’elicottero Agusta Westland 109 scompare dai radar. Sono ore di grande apprensione per la scomparsa di un elicottero privato Agusta Westland 109, precipitato o disperso tra Marche e Toscana nel pomeriggio di oggi. A bordo si trovavano due imprenditori toscani molto conosciuti: Mario Paglicci, orafo aretino, e Fulvio Casini, originario di Sinalunga (Siena). Il velivolo, partito da Venezia e diretto all’ aviosuperficie di Castiglion Fiorentino, non è mai arrivato a destinazione. Le ricerche sono partite intorno alle 17:00, dopo che il segnale radar è scomparso dai monitor mentre l’elicottero sorvolava una zona impervia tra Arezzo, Borgo Pace e il lago di Montedoglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

