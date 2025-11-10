Chi è Samuele Inacio il figlio d'arte che trascina l'Italia U17 e il Brasile ci vuole scippare

L’Italia Under 17 vola ai Mondiali grazie alle magie di Samuele Inacio, trequartista classe 2008 del Borussia Dortmund. Figlio d’arte e leader tecnico degli Azzurrini, il talento bergamasco incanta con gol, assist e personalità da veterano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Samuele Inacio, il figlio d’arte che trascina l’Italia U17 e il Brasile ci vuole scippare - L’Italia Under 17 vola ai Mondiali grazie alle magie di Samuele Inacio, trequartista classe 2008 del Borussia Dortmund ... Lo riporta fanpage.it

