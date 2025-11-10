Chi è Mia Diop | una 23enne alla vicepresidenza della Regione Toscana

Firenze, 10 novembre 2025 – Ha 23 anni ed è originaria del Sengal la nuova vicepresidente della Regione, che sarà assessore e prenderà posto quindi nella nuova giunta della seconda legislatura del presidente Eugenio Giani. E’ stato lo stesso Giani ad annunciare che nella squadra a suo sostegno in questi cinque anni ci sarà Mia Bintou Diop, livornese, già consigliere comunale per il Partito Democratico nella città labronica. E’ nata a Livorno ma è di origini senegalesi. Il padre è una figura molto conosciuta a Livorno, da sempre punto di riferimento della stessa comunità senegalese in città. In Comune Mia Diop è stata vicepresidente della commissione urbanistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

