Che cos’è l’Occidente e che mondo c’è là fuori
La scorsa estate la scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko ha pubblicato un libro intitolato “La nostra Europa”. Un saggio brillante che parla dell’Europa come entità fisica e politica, come soggetto giuridico che protegge i suoi cittadini. E allo stesso tempo, parla dell’Ucraina di ieri e di oggi, uno Stato che può diventare il centro di un nuovo percorso di civiltà. Quell’Ucraina che per troppo tempo gli europei hanno considerato poco più che un bosco, un’enorme area verde prima della Russia. Oggi, a quasi quattro anni dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, tutti gli europei hanno capito che quello Stato è molto più di un bosco, è un baluardo dei valori democratici e occidentali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
