challenge 2026 | quattro borse di studio per i licei internazionali che formano i talenti del futuro

In palio quattro borse di studio a copertura totale della retta liceale per l’anno accademico 2026–2027, destinate a chi presenterà un progetto innovativo e sostenibile. Gli studenti sono chiamati a proporre idee capaci di generare cambiamento reale, affrontando temi cruciali come ambiente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

