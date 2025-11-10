Chainsaw man film supera dragon ball super al box office negli stati uniti
l’incredibile successo di “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” al box office statunitense. Il film “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” sta mantenendo una performance straordinaria nelle sale cinematografiche, superando tutte le aspettative e stabilendo nuovi record nel mercato statunitense. La serie anime, basata sul celebre manga pubblicato su Sh?nen Jump, ha conquistato i cuori dei fan fin dall’esordio della prima stagione nel 2022, e a distanza di tre anni dalla sua uscita, tutto lascia presagire che le emozioni non siano ancora finite. i risultati di vendita e il record nel cinema americano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
