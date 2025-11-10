Ceriano Laghetto terremoto politico nel centrodestra | Lista Dante e Lega perdono i pezzi

Grandi manovre in corso nel centrodestra cerianese: il gruppo consigliare d'opposizione perde pezzi e anche la sezione cittadina della Lega deve fare i conti con alcuni addii "eccellenti". A un anno e mezzo dalle elezioni amministrative che hanno visto il clamoroso "ribaltone" con l'elezione di Massimiliano Occa e della maggioranza di centrosinistra "Orizzonte Comune"

