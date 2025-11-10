Cerchi invano un vero pacifista finché non arrivi al Quirinale

Ilfoglio.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meno pro Bal, più pro Mat. A volte i puntini bisogna saperli unire. E quando i puntini sono lì di fronte a noi, così chiari, metterli insieme, uno dopo l’altro, non dovrebbe essere. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cerchi invano un vero pacifista finch233 non arrivi al quirinale

© Ilfoglio.it - Cerchi invano un vero pacifista, finché non arrivi al Quirinale

Contenuti che potrebbero interessarti

cerchi invano vero pacifistaCerchi invano un vero pacifista, finché non arrivi al Quirinale - I pro Pal hanno ammainato le loro bandiere, non si vedono manifestazioni di solidarietà al Sudan, o proteste contro massacri non attribuibili all’occidente. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Cerchi Invano Vero Pacifista