Centro di procreazione assistita sospeso no a nuove coppie | Conserviamo gli embrioni

Arriva l’aggiornamento sul Centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale del Delta e, in particolare, sulla sospensione delle attività legata alle accuse di irregolarità e procurato aborto (qui tutti i dettagli della vicenda). In merito a ciò, l’Azienda sanitaria locale specifica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Procreazione assistita, 120 gravidanze a Ortona Il centro Asl supera l'esame nazionale e si prepara all'ampliamento - facebook.com Vai su Facebook

Il Centro pma sospeso 'continuerà a conservare gli embrioni' - Il centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale del Delta di Lagosanto (Ferrara), attualmente sospeso in seguito a un'inchiesta di Procura e Guardia di Finanza, "continuerà a conservare ... ansa.it scrive

Ferrara, scandalo al centro di procreazione del Delta con sei indagati: «Procurato aborto, embrioni falsi ed esami saltati» - Sei specialisti dell'ospedale del Delta di Lagosanto (Ferrara) accusati di vari reati: false attestazioni nelle cartelle cliniche, mancato rispetto delle linee guida e, nel caso più grave, un procurat ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Embrioni scambiati, sei indagati. Ausl chiude centro di procreazione: ecco perché - L’ipotesi di reato: false attestazioni nelle cartelle cliniche e un procurato aborto. msn.com scrive