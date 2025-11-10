Cento anni di Giuseppe Panini svelata la scultura al lui dedicata al PalaPanini

Nel giorno dell'anniversario dei 100 anni dalla nascita (9 novembre 1925) e prima del match tra Valsa Group Modena Volley e Sonepar Padova, è stata svelata presso il PalaPanini la scultura dedicata al "Commendatore" Giuseppe Panini, fondatore della magica Panini e delle Edizioni Panini di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

