Cent’anni di figurine Panini

Ilfoglio.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La culla delle figurine, l’edicola sotto i portici di Corso Duomo a Modena, non c’è più da otto anni, ma proprio in questi giorni quella più antica con il cilindro a cupoletta, è tornata a vivere a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cent8217anni di figurine panini

© Ilfoglio.it - Cent’anni di figurine Panini

Contenuti che potrebbero interessarti

Cent'anni di figurine Panini - La storia dei fratelli Panini, i quattro moschettieri che fecero giocare gli italiani a “celo manca” ... Come scrive ilfoglio.it

cent8217anni figurine paniniFigurine Panini, quell’album che dimenticò Egidio Salvi e la caccia infinita dei collezionisti. L'ex calciatore: «Io ci rimasi male, esserci voleva dire aver svoltato» - 66 venne stampato il quaderno con l'ingombro ma non la figurina del calciatore del Brescia, detto «il topo». Segnala msn.com

cent8217anni figurine paniniAlfabeto figurine Panini - Cent'anni fa nasceva a Pozza, frazione di Maranello, Giuseppe Panini, il primo dei quattro fratelli che resero le figurine dei calciatori una passione italiana ... Scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Cent8217anni Figurine Panini