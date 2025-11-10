Cena con delitto | intrighi e misteri per risolvere Il colpo di Louvre
Appuntamento giovedì 13 novembre alle 20,45 per un' imperdibile Cena con delitto "Il colpo di Louvre". La serata prevede uno spettacolo diviso in tre atti dove gli ospiti, tra una portata e l'altra, dovranno scoprire il killer, l'arma del delitto e il movente.Il premio sarà un buono di 35 euro da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
