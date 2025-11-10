Cellulare illegale in carcere arrivano le prime condanne dopo l' inchiesta della Procura

Arrivano le prime condanne per un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere per l’utilizzo indebito di un cellulare all’interno del penitenziario “Francesco Uccella”.All’esito del processo con abbreviato il giudice ha condannato Marco Gaudino, di Caserta, a 1 anno e 4 mesi. Otto mesi a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

CORSA CLANDESTINA DI CAVALLI BLOCCATA DOPO UN GRAVE INCIDENTE A CAMPOROTONDO ETNEO! Due fantini del Messinese, di 37 e 50 anni, denunciati dalla Polizia per aver partecipato a una corsa illegale di cavalli con calessi. La gara, sv - facebook.com Vai su Facebook

Detenuto introduce un cellulare in carcere, centinaia di chiamate rompono l’isolamento con l’esterno: 15 indagati - Si è chiusa l'indagine della Polizia penitenziaria che qualche mese fa ha sequestrato un micro cellulare portato illegalmente da un detenuto e fatto utilizzare anche da altri ospiti della casa circond ... Scrive primonumero.it

Trovati 17 cellulari e coltello nell'alta sicurezza del carcere - Ben 17 cellulari e un coltello a serramanico: è quanto la polizia penitenziaria ha trovato nel carcere di Secondigliano durante una perquisizione nel reparto di alta sicurezza. Come scrive ansa.it

Sequestrati sei telefoni cellulari nel carcere di Avellino - Sei telefoni cellulari con annessi caricabatteria sono stati trovati e sequestrati all'interno del carcere di Avellino. Lo riporta ansa.it