Celebrata a Filetto con i bimbi della primaria la festa dell' unità nazionale e delle forze armate

10 nov 2025

Si è svolta a Filetto al Parco delle Rimembranze la celebrazione della Festa dell'unità nazionale e delle forze armate, animata dalla Banda "Città di Ravenna" e dai canti dei ragazzi della Scuola "Martiri del Montone" di Roncalceci. Era presente un'aliquota dei carabinieri di Filetto. È. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

