Celac-Ue | sottosegretario Tripodi a Santa Marta partecipa al IV Vertice

Bogotà, 10 nov. (Adnkronos) - Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi, ha partecipato, in rappresentanza dell'Italia al IV Vertice Celac-Ue, a Santa Marta, in Colombia. Il Summit conferma l'attenzione crescente dell'Italia e dell'Ue verso il partenariato euro-latinoamericano, che coinvolge oltre un terzo degli Stati Membri delle Nazioni Unite. Al centro dell'agenda, il rafforzamento dell'ordine internazionale basato sulle regole, la triplice transizione climatica, energetica e ambientale, la promozione del commercio e degli investimenti, nonché la lotta al crimine organizzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Celac-Ue: sottosegretario Tripodi a Santa Marta partecipa al IV Vertice

