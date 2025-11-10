Cecchini sui tetti giù le tasse e trasformare Milano in una seconda Dubai | Filippo Champagne vorrebbe fare il sindaco
La politica, in fondo, in casa la mastica da sempre, visto che il fratello si chiama Massimiliano Romeo ed è attualmente capogruppo della Lega al Senato nonché segretario del partito in Lombardia. Ma Filippo Romeo, più conosciuto come Filippo Champagne per la sua immagine social di appassionato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pur di far giocare la nazionale di uno stato genocida, a Udine ci saranno i cecchini sui tetti. Un flop la vendita di biglietti, mentre all’esterno dello stadio ci saranno migliaia di manifestanti - facebook.com Vai su Facebook
Allerta massima per #Italia- #Israele: cecchini sui tetti e tombini sigillati fuori dall'hotel - X Vai su X
Irpef, taglio delle tasse con il doppio tetto. Cosa succede oltre i 50 mila euro - Il primo, a 50 mila euro, è il limite di scaglione che vedrà ridurre l’aliquota di 2 punti percentuali, il secondo è invece il ... Segnala repubblica.it