C’è un nuovo indagato Garlasco la notizia poco fa | di chi si tratterebbe
– Negli ultimi tempi il “Sistema Pavia” è tornato al centro delle cronache giudiziarie, portando alla luce nuovi sviluppi che gettano ombre sui rapporti tra affari e magistratura. L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, protagonista della vicenda, sta valutando la possibilità di agire legalmente contro i magistrati che lo hanno indagato per presunta corruzione in merito all’archiviazione del caso di Andrea Sempio. Sempio, che in precedenza era stato escluso dalle indagini, è ora nuovamente sotto accusa per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, un caso che continua a suscitare forti emozioni nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Totò Cuffaro, già condannato per favoreggiamento a Cosa nostra, assieme al capogruppo della Democrazia Cristiana, è di nuovo indagato per un sistema di potere che controllava appalti e nomine nella sanità. Ma il problema va oltre lui: i vecchi metodi client
Gli inquirenti sono risaliti a una persona «informata sui fatti» che è stata interrogata sul ticket del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007. Il biglietto era uno dei punti chiave della difesa del nuovo indagato per l'uccisione di Chiara Poggi
Garlasco, nuovi interrogatori. Ore decisive: "L'indagine può allargarsi" - A Brescia è atteso l'interrogatorio di Federico Soldani e Simone Grassi, gli avvocati che nel 2017 difesero Andrea Sempio quando per la ...
Delitto di Garlasco, nuovi indizi su Sempio: atti riservati e soldi per le carte/ Le rivelazioni di Garofano - Delitto di Garlasco, nuovi indizi su Andrea Sempio: atti riservati e soldi per avere le carte, oltre alle rivelazioni di Garofano che scarica i legali ...
"Sapremo se è indagato o meno". La prossima settimana potrebbe cambiare tutto sull'omicidio di Garlasco - L'avvocato di Massimo Lovati andrà in procura a Brescia per capire se il suo assistito è stato iscritto nel registro degli indagati: "Non si avvarrà del segreto professionale" ...