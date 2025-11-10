– Negli ultimi tempi il “Sistema Pavia” è tornato al centro delle cronache giudiziarie, portando alla luce nuovi sviluppi che gettano ombre sui rapporti tra affari e magistratura. L’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, protagonista della vicenda, sta valutando la possibilità di agire legalmente contro i magistrati che lo hanno indagato per presunta corruzione in merito all’archiviazione del caso di Andrea Sempio. Sempio, che in precedenza era stato escluso dalle indagini, è ora nuovamente sotto accusa per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, un caso che continua a suscitare forti emozioni nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"C'è un nuovo indagato". Garlasco, la notizia poco fa: di chi si tratterebbe