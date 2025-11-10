CBI porta l’innovazione nei pagamenti verso la Pa

Quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UN SEMPLICE CLICK per ricevere un avviso elettronico della Pubblica Amministrazione e saldare tasse, multe o bollette direttamente dal proprio home banking o dalla app della banca, senza più moduli cartacei né errori di compilazione. È la nuova frontiera dei pagamenti digitali che si chiama Request to Pay ed è stata resa possibile dalla partnership tra tre player diversi che hanno deciso di unire le forze. Il primo è Cbi, società consortile per azioni che serve oltre 400 banche e intermediari, sviluppando infrastrutture, servizi innovativi ed ecosistemi digitali per lo scambio dei dati nel settore finanziario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

