Tempo di lettura: < 1 minuto “Desidero esprimere la mia vicinanza e solidarieta’ al vice presidente provinciale di FdI Luigi Napoli e al nostro militante Vincenzo Accarino, vittime di una vile aggressione avvenuta a Cava de’ Tirreni (Salerno) prima dell’inaugurazione di un comitato elettorale di Fratelli d’Italia. Un episodio grave e inaccettabile, che condanniamo con la massima fermezza”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. “Mi congratulo con le forze dell’ordine che, nel giro di poco tempo, sono riuscite a risalire all’autore dell’aggressione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cava, Vietri (FdI): “Piena solidarieta’ a Napoli e Accarino per aggressione”