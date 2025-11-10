Cava Vietri FdI | Piena solidarieta’ a Napoli e Accarino per aggressione
Tempo di lettura: < 1 minuto “Desidero esprimere la mia vicinanza e solidarieta’ al vice presidente provinciale di FdI Luigi Napoli e al nostro militante Vincenzo Accarino, vittime di una vile aggressione avvenuta a Cava de’ Tirreni (Salerno) prima dell’inaugurazione di un comitato elettorale di Fratelli d’Italia. Un episodio grave e inaccettabile, che condanniamo con la massima fermezza”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. “Mi congratulo con le forze dell’ordine che, nel giro di poco tempo, sono riuscite a risalire all’autore dell’aggressione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
***A Cava al via la Casa e l'Ospedale di comunità Lunedì prossimo, 10 novembre, alle ore 10, si porrà la posa della prima pietra della realizzazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità, in via Emilio Risi, alle spalle del Distretto Sanitario e della Chiesa di - facebook.com Vai su Facebook
Cava de’ Tirreni, lunedì la posa della prima pietra per Casa e Ospedale di Comunità: investimento da 6 milioni di euro - Si tratta di due nuove strutture sanitarie dell’Asl Salerno, destinate a trasformare la medicina territoriale del Distretto 63 Cava de’ Tirreni – Vietri sul Mare, grazie a un finanziamento di circa 6 ... Lo riporta agro24.it
Campania: Vietri (FdI), 'chiarezza su ormeggi abusivi a Nisida' - “L'interrogazione presentata dal senatore Sergio Rastrelli getta ombre su chi oggi si candida a guidare la Campania. Segnala iltempo.it
Campania: Vietri (FdI), 'Cirielli rimonta nei sondaggi, cittadini vogliono cambiamento' - “E' straordinario il dato diffuso da Noto Sondaggi a ‘Porta a Porta'. Lo riporta iltempo.it