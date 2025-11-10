Cava Vietri FdI | Piena solidarieta’ a Napoli e Accarino per aggressione 

Tempo di lettura: < 1 minuto "Desidero esprimere la mia vicinanza e solidarieta' al vice presidente provinciale di FdI Luigi Napoli e al nostro militante Vincenzo Accarino, vittime di una vile aggressione avvenuta a Cava de' Tirreni (Salerno) prima dell'inaugurazione di un comitato elettorale di Fratelli d'Italia. Un episodio grave e inaccettabile, che condanniamo con la massima fermezza". Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Salerno. "Mi congratulo con le forze dell'ordine che, nel giro di poco tempo, sono riuscite a risalire all'autore dell'aggressione.

