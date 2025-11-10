Catania scoperto centro di medicina estetica abusivo | il blitz dei carabinieri
Operazione dei carabinieri del Nas di Catania contro l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. I militari hanno scoperto un centro di medicina estetica non autorizzato all’interno di una normale abitazione, dove un giovane studente di medicina fuori corso eseguiva trattamenti a base di botulino e acido ialuronico. Nel corso della perquisizione, disposta dall’autorità giudiziaria etnea, i carabinieri hanno rinvenuto 80 confezioni di farmaci ritenuti illegali o potenzialmente pericolosi, oltre a dispositivi medici come aghi, cannule e bende. Alcuni medicinali erano di produzione estera, privi dell’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PISTOLA RUBATA AD ACI CATENA E DROGA IN CASA: ARRESTATO 24ENNE A CATANIA Una pistola nascosta nel forno, droga nel frigorifero e tra le scarpe: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato nel corso di un’operazione condotta nei g - facebook.com Vai su Facebook
Catania, ambulatorio estetico abusivo scoperto dai NAS: denunciato studente di medicina - Un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica abusivo è stato scoperto dai Carabinieri del NAS di Catania all’interno di una civile abitazione della ... Segnala sicilianews24.it
Lo studente fuori corso che iniettava il botulino nel centro medico abusivo in casa - I carabinieri hanno scoperto un vero e proprio ambulatorio in un appartamento in provincia di Catania, dove uno studente di medicina effettuava trattamenti estetici di vario genere. Da today.it
Dentro il centro estetica abusivo di Catania: il video del Nas - I Carabinieri del NAS hanno scoperto un centro clandestino di medicina estetica allestito in un appartamento, dove venivano eseguiti trattamenti con tossina botulinica e acido ialuronico. Lo riporta lasicilia.it