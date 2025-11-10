Catania scoperto centro di medicina estetica abusivo | il blitz dei carabinieri

Operazione dei carabinieri del Nas di Catania contro l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. I militari hanno scoperto un centro di medicina estetica non autorizzato all’interno di una normale abitazione, dove un giovane studente di medicina fuori corso eseguiva trattamenti a base di botulino e acido ialuronico. Nel corso della perquisizione, disposta dall’autorità giudiziaria etnea, i carabinieri hanno rinvenuto 80 confezioni di farmaci ritenuti illegali o potenzialmente pericolosi, oltre a dispositivi medici come aghi, cannule e bende. Alcuni medicinali erano di produzione estera, privi dell’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

