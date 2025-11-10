Catania cade dal tetto della palestra e muore | indagini

Periodicodaily.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani in una palestra nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Si tratta di un 43enne con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Ad accorgersi del corpo sono stati gli addetti alle pulizie dell'impianto in via Zurria che hanno immediatamente dato l'allarme.  Secondo una prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

catania cade tetto palestraTenta un furto in una palestra ma cade dal tetto e muore: il corpo del 43enne trovato dagli addetti alle pulizie - Drammatica scoperta nella mattinata di oggi, lunedì 10 novembre, in una palestra di via Zurria, nel popolare quartiere San Cristoforo di Catania: intorno alle 7, gli addetti alle ... Da msn.com

catania cade tetto palestraLadro cade dal tetto e muore - La polizia indaga sul ritrovamento del corpo senza vita di un uomo caduto dal tetto della palestra comunale di via Zurria, a Catania. rainews.it scrive

catania cade tetto palestraCatania, cade dal tetto della palestra e muore: indagini - (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani in una palestra nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Catania Cade Tetto Palestra