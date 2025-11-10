Catania cade dal tetto della palestra e muore | indagini
(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani in una palestra nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Si tratta di un 43enne con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Ad accorgersi del corpo sono stati gli addetti alle pulizie dell'impianto in via Zurria che hanno immediatamente dato l'allarme. Secondo una prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
