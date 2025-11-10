Caso Cuffaro Schifani chiude la porta alla nuova Dc | Non ci sono le condizioni per restare

Dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, il governatore Renato Schifani interviene con una presa di posizione netta: “Trasparenza e legalità al primo posto”. Nella nota diffusa oggi, Schifani annuncia che gli assessori regionali della nuova Dc non faranno più parte della giunta. La nota del Governatore Schifani «Alla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caso Cuffaro, Schifani chiude la porta alla nuova Dc: “Non ci sono le condizioni per restare"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Cuffaro, la Dc risponde a Micciché: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra" ift.tt/2dR0Kwb - X Vai su X

CASO CUFFARO. Quando la satira espone la verità dei fatti. Ascoltate il mitico Crozza - facebook.com Vai su Facebook

Caso Cuffaro, Schifani chiude la porta alla nuova Dc: “Non ci sono le condizioni per restare" - Dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, il governatore Renato Schifani interviene ... Si legge su gazzettadelsud.it

Caso Cuffaro, la Sicilia travolta. Opposizioni in pressing, maggioranza in silenzio - La Sicilia è di nuovo scossa da un’ondata giudiziaria che intreccia politica e sanità, potere e nomine, interessi e connivenze. Scrive tp24.it

Schifani verso il rimpasto in Giunta: la crisi con il caso Cuffaro scuote la Sicilia - È una settimana cruciale per Renato Schifani e per il suo governo regionale. Si legge su itacanotizie.it