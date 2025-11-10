Caso Chiesa Gattuso svela tutto | il motivo della mancata convocazione è spiazzante

Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per presentare le partite che attendono l’ Italia nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Il CT ha risposto in modo sorprendente in merito alla mancata convocazione di Federico Chiesa: quest’ultima è dipesa da una scelta personale del calciatore del Liverpool. Italia, Gattuso su Chiesa: “Non convocato per sua scelta”. Gli azzurri sono già al lavoro a Coverciano, ma, in questi ultimi giorni, a far discutere sono state soprattutto le convocazioni di Gennaro Gattuso. Il CT ha parlato poco fa in conferenza stampa, soffermandosi in particolare sulla situazione riguardante Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

